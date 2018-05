Robert Mugabe spricht zur Nation. Quelle: AP/dpa

Simbabwes Präsident Robert Mugabe hat in einer Rede an die Nation Probleme in dem verarmten Land eingeräumt, aber nicht wie erwartet seinen Rücktritt angekündigt. Er verstehe, dass die schlechte wirtschaftliche Lage und Kämpfe in der Regierungspartei Zanu-PF viele frustriert hätten, sagte der 93-Jährige im staatlichen Fernsehen ZBC.



Mugabe, seit fast vier Jahrzehnten an der Macht, steht nach einem Militärputsch unter Hausarrest. Die Regierungspartei wählte ihn als Vorsitzenden ab.