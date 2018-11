Simone Biles in Doha. Quelle: dpa

Nachdem die 21 Jahre alte US-Amerikanerin zuvor die Goldmedaillen im Team, Mehrkampf und beim Sprung geholt hatte, gewann sie am Samstag am Boden mit 14,933 Punkten ihren vierten Titel in Katar.



Sie erhöhte damit ihr Gold-Konto bei Turn-Weltmeisterschaften auf 14 WM-Siege. Zudem gewann sie in Doha Silber am Stufenbarren und Bronze am Schwebebalken. Gold am Schwebebalken ging an die Chinesin Liu Tingting.