Die EZB hat in einer Studie einen Handelskrieg simuliert. Quelle: Arne Dedert/dpa

Die USA wären einer Studie der Europäischen Zentralbank zufolge bei einem ausgewachsenen Handelskrieg die größten Verlierer. Die EZB teilte mit, einen US-Sonderzoll von zehn Prozent auf alle Importe simuliert zu haben und entsprechende Vergeltungsmaßnahmen in gleicher Höhe.



Dies würde zu einer substanziell schlechteren Exportbilanz der Vereinigten Staaten führen. "In unserem Modell investieren US-Firmen weniger und stellen auch weniger Arbeiter ein", heißt es in der Studie.