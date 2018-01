Mehrere Millionen Euro investieren alle Parteien in den Wahlkampf insgesamt. Mit rund 5 Millionen Euro gibt die FDP da noch am wenigsten aus. Bei der SPD sind es rund 24 Millionen Euro – bei der Union insgesamt fast 30 Millionen Euro. Aus diesen Budgets wird auch die Plakatwerbung finanziert: Die Parteien gehen also von einer Wirkung aus. Kommunikationswissenschaftler glauben, dass Plakate das Wahlverhalten auch weiterhin beeinflussen. So erklärt Frank Brettschneider, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Uni Hohenheim, dass Wähler durch Plakate hauptsächlich auf Themen aufmerksam gemacht werden sollen. Besonders sollen die Wähler vor der Wahl an die Themen denken, in den die jeweilige Partei als kompetent gilt. "Das geht am besten mit klar gestalteten Bildplakaten, einem Schlüsselbegriff und der Parteizuordnung", so Brettschneider.