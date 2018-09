Und was sagt die Bevölkerung? Sie blickt der neuen Regelung mit gemischten Gefühlen entgegen. "Als Autobesitzerin gefällt mir die Regelung nicht, da es für mich sehr teuer wird", sagt Juanita Quek. Die Jaguar-Fahrerin fügt hinzu: "Allein schon Benzin, Straßen- und Parkgebühren sind hier teuer." Allerdings, so die Geschäftsfrau, sei der Zulassungsstopp für die Umwelt gut. Der Bankmitarbeiter Rakesh Ranjan sagt: "Ich finde diese Regelung in Ordnung, denn bislang stand ich in der Rush Hour im Stau." Den Vorwurf, Autofahren sei nur noch etwas für Reiche in Singapur, sieht er gelassen: "Jeder kommt hier billigst und schnell mit der Bahn von A nach B."