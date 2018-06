Donald Trump verlässt am 10. Juni 2018 die Air Force One in Singapur Quelle: reuters

"Vorbereitung? Ich bin bestens vorbereitet. Ich denke, ich muss mich nicht gesondert vorbereiten. Es geht hier doch eher um Einstellung. Um den Wunsch, Dinge zu verändern." So rechtfertigte Präsident Trump kurz vor dem geplanten Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un seine Herangehensweise an dieses historische Treffen: Über Tage und Wochen, so heißt es, habe Donald Trump wenig Interesse gezeigt an den Briefings zum Atomprogramm Nordkoreas, die ihm seine Mitarbeiter mit zunehmender Dringlichkeit unterbreiten wollten. Trump will Machtpolitik machen so wie er in seinem früheren Leben Immobiliengeschäfte ausgehandelt hat - impulsgetrieben, von Mann zu Mann, im direkten Verkaufsgespräch. Der Instinkt zählt, nicht Stichwortkarten.