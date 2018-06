In der Nacht zu Montag flog Kim Chang Son nach Singapur. Die wartenden Journalisten am Terminal drei hinter dem VIP-Empfang ignorierte er. Da grenzt es fast an ein Wunder, dass der Stabschef beim Abflug aus Peking doch tatsächlich den wartenden Journalisten einen Brocken hingeworfen hat. Auf die Frage, was er in Singapur machen werde, antwortete er knapp, er reise dorthin, "um zu spielen". Das ist höchstwahrscheinlich der erste offizielle Witz, den er jemals geäußert haben dürfte.



Ansonsten schweigt der Nordkoreaner. Wenn er das "Fullerton", das altehrwürdige Luxushotel am Rand des Finanzzentrums verlässt, steigt er wort- und grußlos in die wartende Mercedes-Limousine und fährt davon, umringt von den Fotografen. Seine Entourage steigt derweil in einen Minibus.