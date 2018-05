Milchkühe im Stall. Archivbild Quelle: Rainer Jensen/dpa

Der geplante Preisrückgang bei der Milch in den Supermärkten stößt bei den deutschen Milchbauern auf Kritik. "Die Molkereien haben sich bei den Verhandlungen mit dem Handel wieder gegenseitig unterboten", sagte der Sprecher des Deutschen Milchviehverbands, Hans Foldenauer.



"In der Summe sind es wir Milchbauern, die dafür die Zeche zahlen", klagte er. Der Discounter Aldi Süd hat angekündigt, seine Preise für den Liter frische Vollmilch in der untersten Klasse um 9 auf 69 Cent zu senken.