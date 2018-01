In westeuropäischen Ländern gibt es keinen einheitlichen Trend: Während die Rüstungsindustrie insbesondere in Frankreich und Italien zuletzt weniger Geld verdient hat, boomt das Geschäft in Großbritannien und in Deutschland. So wuchsen die Umsätze der von Sipri gelisteten deutschen Rüstungskonzerne insgesamt um 6,6 Prozent auf sechs Milliarden US-Dollar.