Konflikte in Nahost und Spannungen in Asien waren Triebkräfte für einen besonders starken Anstieg der Importe in diese beiden Regionen. Die weit verbreiteten Konflikte im Nahen Osten sowie Sorgen über Menschenrechtsverletzungen hätten in Westeuropa und den USA zu Debatten über Beschränkungen im Waffenhandel geführt, so die Sipri-Forscher. Dennoch blieben die USA und europäische Staaten die Hauptexporteure für diese Region und hätten beispielsweise mehr als 98 Prozent aller von Saudi-Arabien importierten Waffen geliefert.