Thilo Lang, Leiter der Regionalen Geographie am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig, belegt das innovative Potenzial ländlicher Räume in der großangelegten Studie "Peripher global - Weltmarktführer auf dem Lande". Von insgesamt mehr als 100 wirtschaftlichen Weltmarktführern in Ostdeutschland haben immerhin fünf ihren Sitz in Landgemeinden. Hinzu kommen zahlreiche weitere in kleinen und mittelgroßen Städten.