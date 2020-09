Senegals Präsident Macky Sall und Angela Merkel. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt heute Senegals Präsidenten Macky Sall im Kanzleramt in Berlin. Bei den Gesprächen soll es nach Angaben einer Regierungssprecherin um die Situation in der Sahel-Zone, die Lage in Libyen sowie um wirtschaftspolitische Themen gehen. Senegal liegt an der Grenze zur Sahel-Zone, die seit Jahren von dschihadistischer Gewalt erschüttert wird.



Die Regierungen der Sahel-Staaten befürchten ein mögliches Überschwappen der Instabilität aus dem Bürgerkriegsland Libyen auf ihre Länder.