Provisorisch errichtete Zelte bei einem Flüchtlingslager. Archiv

Quelle: Aggelos Barai/AP/dpa

Janez Lenarcic, EU-Kommissar für Krisenmanagement, hat Griechenland zur Verbesserung der Lage in den dortigen Flüchtlingslagern aufgefordert. Die EU habe dafür in den vergangenen Jahren etliche Millionen Euro bereitgestellt, sagte er der Funke-Mediengruppe.



"Griechenland ist verantwortlich, die Lage auf den griechischen Inseln zu verbessern", sagte der EU-Kommissar. In und um die Registrierlager auf den Inseln der Ostägäis harren mehr als 42.000 Menschen aus. Täglich setzen neue Migranten aus der Türkei über.