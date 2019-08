Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, in Cottbus.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wirbt Grünen-Chef Robert Habeck für einen zuversichtlichen Blick auf Ostdeutschland. "Entscheidend ist, nicht in dem Bild der Spaltung zu verharren, sondern den Zusammenhalt zu stärken", sagte Habeck.



"So viele Menschen in Ostdeutschland engagieren sich." Sie hätten Lust, die Zukunft ihrer Städte und Dörfer in die Hand zu nehmen. Man müsse die Fragen und Sorgen der Menschen vor Ort ernst nehmen, um pragmatische Lösungen zu finden.