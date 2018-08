Wie ihm geht es vielen Menschen in Thessaloniki. Dabei befindet sich die Stadt im Aufschwung. Gerade in den letzten Jahren haben Touristen Nordgriechenland für sich entdeckt. Die nahegelegene Urlaubsregion Halkidiki zieht immer mehr Besucher an. Viele Türken kommen nach Thessaloniki, um das Geburtshaus von Kemal Atatürk zu besuchen. Und am Wochenende tummeln sich auf der zentralen Einkaufsstraße Tsimiski kaufkräftige Kunden aus den benachbarten Mazedonien und Bulgarien.