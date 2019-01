Europapolitiker Elmar Brok (CDU). Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

CDU-Politiker Elmar Brok will nicht um sein Mandat im Europaparlament kämpfen und scheidet damit voraussichtlich nach fast 40 Jahren aus. "Ich kandidiere nicht", sagte Brok dem "Westfalen-Blatt" mit Blick auf die Landesvertreterversammlung der NRW-CDU am Samstag.



Dort hätte der dienstälteste Europaabgeordnete noch in einer Kampfkandidatur für einen der ersten sechs Listenplätze für die Europawahl antreten können. Zuvor war er vom Landesvorstand nicht mehr für die Europawahl aufgestellt worden.