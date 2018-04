Außenminister Heiko Maas (SPD) reist nach New York zu den UN. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) will in New York bei den Vereinten Nationen für eine zweijährige Mitgliedschaft Deutschlands im UN-Sicherheitsrat werben. "Deutschland ist fähig und bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen", sagte er vor seinem Abflug.



Dem wichtigsten UN-Gremium gehören 15 Länder an. Die fünf Vetomächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sind feste Mitglieder. Die anderen zehn Sitze werden je für zwei Jahre vergeben. Deutschland bewirbt sich alle acht Jahre.