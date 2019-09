Britische Fähnchen im Europäischen Parlament in Straßburg.

Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Sechs Wochen vor dem Brexit-Datum Ende Oktober berät das Europaparlament heute, welche Chancen für ein glimpfliches Ende des Dramas noch bleiben. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker berichtet in Straßburg über sein Gespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson Anfang der Woche.



In einer Resolution wollen die Abgeordneten dann die Position der Europäischen Union bekräftigen. Ein Entwurf bekennt sich zum ausgehandelten Abkommen und plädiert gegen Änderungen in der Substanz.