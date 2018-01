Der UN-Sicherheitsrat tagte in New York. Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Die USA werden wegen der Einberufung einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zu den regimekritischen Protesten in Iran massiv kritisiert. "Lasst Iran mit seinen eigenen Problemen fertig werden", sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja in der Sitzung in New York.



Vertreter Russlands und Irans sowie die Frankreichs und Boliviens erklärten, die Lage in Iran bedeute keine Gefahr für den internationalen Frieden und erfordere deshalb auch kein Handeln des höchsten UN-Gremiums.