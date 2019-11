Der Bundestag. Symbolbild.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Als "unmenschlich" hatte die Linken-Abgeordnete Anke Domscheit-Berg kürzlich die Arbeitsbedingungen im Bundestag kritisiert. Zuvor waren binnen weniger Stunden zwei Abgeordnete zusammengebrochen. Eine Reform der Sitzungswoche soll deshalb dafür sorgen, dass die Plenardebatten künftig nicht mehr bis in die frühen Morgenstunden dauern.



Die endgültige Entscheidung wurde am Donnerstag allerdings vertagt. Das lag am Widerstand der AfD, die als einzige Partei gegen die Neuerung ist.