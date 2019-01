Wir wissen alle, dass das möglicherweise nur ein Profit auf Zeit ist. Obst- und Gemüsehändler Giuseppina Gugliuzza aus Belpasso

"Wir lieben und respektieren ihn", sagte etwa Giuseppina Gugliuzza, die in dem kleinen Ätna-Ort Belpasso einen Obst- und Gemüseladen betreibt. Schließlich wächst auf den fruchtbaren Lavaböden ein Großteil der Orangen und Zitronen, die in den Wintermonaten in ganz Europa verkauft werden. "Wie so viele profitiere ich natürlich auch von dem Vulkan, aber wir wissen alle, dass das möglicherweise nur ein Profit auf Zeit ist", sagte Gugliuzza.