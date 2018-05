Damian Green vor 10 Downing Street (Archivbild) Quelle: dpa

Der britische Vize-Premier und Kabinettschef Damian Green ist am Mittwochabend in London zurückgetreten. Er war wegen Belästigungsvorwürfen und Berichten über Pornografie auf seinem Dienstrechner unter Beschuss geraten.



Mit dem 61-Jährigen verliert die politisch angeschlagene Premierministerin Theresa May binnen kurzer Zeit das dritte Kabinettsmitglied und einen engen Vertrauten. Mit jedem Rücktritt wachsen die Zweifel, ob sich die Regierung noch lange halten kann.