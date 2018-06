Gegen Daimler werden neue Vorwürfe laut. Symbolbild Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Daimler muss deutschlandweit 238.000 Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung zurückrufen. Insgesamt seien in Europa 774.000 Fahrzeuge betroffen. Das teilte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach einem Gespräch mit Vorstandschef Dieter Zetsche in Berlin mit.



Es geht um den Vorwurf, auch Daimler habe illegale Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung in seinen Fahrzeugen verwendet.