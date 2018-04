Hauptsitz der Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica in London. Quelle: Ray Tang/London News Pictures via ZUMA/dpa

Facebook schlittert in eine schwere Krise nach dem Skandal um den massiven Missbrauch von Nutzerdaten. Die Aktie fiel um sieben Prozent. Das löschte über 35 Milliarden Dollar Börsenwert aus. Gründer und Chef Mark Zuckerberg will sich laut Bloomberg erst nach dem Abschluss des Falls äußern.



Zuvor wurde bekannt, dass Cambridge Analytica illegal an Informationen von bis zu 50 Millionen Facebook-Nutzern gekommen war. Inzwischen wurde der Chef der Datenanalyse-Firma, Alexander Nix, suspendiert.