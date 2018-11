Danske-Bank

Quelle: reuters

"Erfahren Sie, was wir für Sie tun können" - das klingt verlockend. Zu verlockend, offenbar. Die Deutsche Bank konnte nicht widerstehen. Sie soll als Korrespondenzbank für die Dänen in die Bresche gesprungen sein, als es um Millionengeschäfte ging. Nichts Außergewöhnliches - das ist einfach Bankengeschäft. Warum aber die Deutsche Bank seit Monaten, Jahren nichts als Negativschlagzeilen verursacht, ist und bleibt ein Rätsel. So oft und so vehement kann eigentlich niemand danebenlangen. Sagen sich im Übrigen die Aktionäre und werfen Deutsche-Bank-Papiere auf den Markt, als gebe es kein Morgen.