Demonstrant vor dem Akademikerball der rechten FPÖ. Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Ohne größere Zwischenfälle sind die Demonstrationen gegen den Akademikerball der rechten FPÖ in Wien zu Ende gegangen. An den Protesten, die sich gegen Rassismus und Sozialabbau richteten, beteiligten sich laut Polizei rund 8.000 Menschen. Der Ball ist ein Treffpunkt der FPÖ-nahen Burschenschafter.



Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nutzte seinen Auftritt beim Ball dazu, Antisemitismus in den eigenen Reihen scharf zu verurteilen. Anlass war ein Skandal um Nazi-Liedtexte.