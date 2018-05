Oxfam veröffentlichte den Bericht am Montag. Quelle: Nick Ansell/PA Wire/dpa

Die Hilfsorganisation Oxfam hat ihren internen Untersuchungsbericht über sexuelle Ausbeutung durch Mitarbeiter in Haiti veröffentlicht. Dem Report aus dem Jahr 2011 zufolge kam es dort unter anderem zu sexueller Ausbeutung, Belästigung und Einschüchterung durch Oxfam-Mitarbeiter.



Die britische Premierministerin Theresa May zeigte sich entsetzt. "Wir werden nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der die hohen Standards nicht erfüllt, die wir für wichtig halten", sagte May vor Journalisten.