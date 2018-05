Waldhof-Ultras zünden Bengalos beim Relegationsspiel gegen Uerdingen.

Das Rückspiel in den Play-offs um den Aufstieg in die 3.Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen hat mit einem Skandal geendet. Die Begegnung musste aufgrund von massiven Ausschreitungen in der 82.Minute beim Stand von 1:2 (1:2) abgebrochen werden. Über die endgültige Spielwertung entscheidet nun das Sportgericht des DFB.



In der ersten Hälfte war das Spiel wegen Auseinandersetzungen auf den Rängen einige Minuten unterbrochen. In der 82. Minute setzten vermummte Waldhof-Anhänger massiv Pyrotechnik ein. Nach der 20-minütigen Unterbrechung wurden wieder Feuerwerkskörper abgeschossen.