Das hätten auch Zugezogene bemerkt. Im vergleichsweise homogenen Glücksstaat Finnland etwa leben unter den 5,5 Millionen Einwohnern rund 300.000 Menschen mit ausländischen Wurzeln nicht nur in Europa, sondern auch in Afghanistan, China, dem Irak und Somalia. Glück sei offensichtlich ansteckend, sagt John Helliwell, einer der Mitautoren des Glücksberichts. In diesem Jahr seien auch Zuwanderer befragt worden und siehe da: In den zehn Spitzenreiterstaaten sind nicht nur die Einheimischen glücklich, auch die Immigranten fühlen sich wohl.