Ein Airbus der Luftfahrtgesellschaft SAS. Archivbild

Quelle: picture alliance / dpa

Die skandinavische Airline SAS fliegt wegen des Coronavirus länger als zunächst geplant keine Ziele in China mehr an. Aufgrund der Situation in der Volksrepublik werde der Flugstopp auf den Strecken nach Shanghai und Peking bis zum 29. Februar verlängert, teilte die Fluggesellschaft in Stockholm mit.



Die Skandinavier hatten am vergangenen Donnerstag zunächst alle China-Flüge bis einschließlich 9. Februar gestrichen. Hongkong wird dagegen auch weiterhin planmäßig angeflogen.