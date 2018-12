Der Skarabäus hat in der ägyptischen Vorstellung eine eminent wichtige Symbolkraft, er versinnbildlicht die aufgehende Sonne und damit die Wiedergeburt. Katja Broschat, RGZM

Ein besonders prächtiges Exemplar dieses seltensten aller "Edelsteine" muss irgendwann in die königlichen Werkstätten am Nil gelangt sein. Seine Verwendung in einem derart wichtigen Schmuckstück des Pharaos ist jedoch kein Zufall, glaubt Katja Broschat vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM) in Mainz, die selbst schon viele Beigaben aus der Grabkammer analysiert hat: "Der Skarabäus hat in der ägyptischen Vorstellung eine eminent wichtige Symbolkraft, er versinnbildlicht die aufgehende Sonne und damit die Wiedergeburt. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass gerade dieses Symbol im Pektoral aus einem ganz besonderen Material gefertigt wurde."