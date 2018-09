Lilly Stoephasius ist neue deutsche Skateboard-Meisterin. Quelle: David Young/dpa

Die elfjährige Lilly Stoephasius aus Berlin ist neue Deutsche Skateboard-Meisterin. Sie gewann den Titel in der Disziplin Park, wie die Stadt Düsseldorf mitteilte. In dem Wettbewerb gibt es keine Altersklassen. Die elfjährige Lilly siegte damit auch gegen deutlich ältere Konkurrentinnen. Bei den Männern gewann Tyler Edtmayer vor Lennart Janssen.



In zwei Jahren wird Skateboarden in Tokio olympische Disziplin. Im kommenden Jahr beginnt die Qualifikation für die Olympischen Spiele.