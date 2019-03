Crace: Der Brexit und der ganze Prozess, der dazu gehört, werden sich noch ungefähr zehn Jahre hinziehen. Daher sehe ich keinen Weg, wie das britische Parlamentssystem in dieser Zeit wieder instand gesetzt werden könnte.



heute.de: Aber würde es dann so weitergehen, wie in den letzten Wochen und Monaten?



John Crace: Es ist undenkbar, dass die Regierung in ihrem Zustand von Lähmung, Verwirrung und Chaos für weitere zehn Jahre so weitermacht wie bisher: Und zwar insofern, dass der Brexit alles einnimmt. All die Dinge, die vorher diskutiert wurden und uns beschäftigt haben, die soziale Agenda, Gesundheit, Sozialfürsorge, Schulen - all das ist nicht mehr in der Politik vertreten. Dieser Weitergang ist aber in meinen Augen eine sehr wahrscheinliche Realität.