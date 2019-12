Eisenbichler in Aktion

Markus Eisenbichler kommt in der neuen Saison weiter nicht in Form. Der Bayer schied einen Tag nach seinem 31.Platz auch am Sonntag im russischen Nischni Tagil als 36. aus und steckt damit weiter in einem sportlichen Tief. Eisenbichler, der im Februar in Seefeld noch drei WM-Titel gewonnen hatte, ist damit in drei von vier Einzel-Wettbewerben im ersten Durchgang gescheitert.



Alle anderen sechs deutschen Springer schafften die Quali für den zweiten Durchgang. Karl Geiger hat als einziger DSV-Adler noch eine Podestchance.