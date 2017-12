Die Schüler der PS 48 sind eng eingebunden in das Projekt. Sie erforschen im Unterricht alte Karten der Gegend und vermessen vor Ort die noch vorhandenen Grabmäler. Anhand alter Zensusdokumente haben sie herausgefunden, dass 1790 mindestens 136 Sklaven in Hunts Point gelebt und gearbeitet haben. 1827 wurde die Sklaverei in New York verboten. Rassismus und Diskriminierung sind 200 Jahre später allerdings längst nicht verschwunden.