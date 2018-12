Eine neue Art zu leben versprechen die Bauherren des "The Monaco", einem gläsernen Wohnhaus in München. Das wollen auch andere - und die Namen ihrer Objekte sind Beleg dafür: "Parco Cavallo" heißen Wohnblöcke an der Straubinger Trabrennbahn, am Potsdamer Filmpark kann man im "Casa Blanca" wohnen. Es gibt "La Provence" (Berlin), das "Wings" (Frankfurt), "Big City Life" (München) und "One place to be" (Düsseldorf)."