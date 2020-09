Slowakischer Nationalrat.

Quelle: Martin Baumann/TASR/dpa/Archivbild

In der Slowakei hat die mit Spannung erwartete Parlamentswahl begonnen. Mehr als vier Millionen Menschen sind aufgerufen, die 150 Sitze im Nationalrat neu zu bestimmen. Die Wahllokale öffneten am Samstagmorgen um 07.00 Uhr und schließen um 22.00 Uhr.



Die bisherige Koalition aus Sozialdemokraten, Nationalisten und Vertretern der ungarischen Minderheit muss Umfragen zufolge um ihre Mehrheit bangen. Als Favorit gilt die konservative Protestpartei OLaNO. Mit dem offiziellen Ergebnis wird am Sonntag gerechnet.