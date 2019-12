Die Verunsicherung ist groß in der Slowakei - umso größer sind auch die Erwartungen an den Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Jan Kuciak. Manche Slowaken sehen in dem Prozess sogar die Chance eines Neuanfangs für das ganze Land. Wenn es gelingt, den Sumpf aus Korruption trocken zu legen, könnte dies vielleicht zukunftsweisend für die Richtung sein, die das Land künftig einschlagen will. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Die Hauptverhandlung des Prozesses ist frühestens im Januar und wird damit auch bestimmt Wahlkampfthema - die Slowakei wählt am 29. Februar 2020 ein neues Parlament.