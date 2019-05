Bei jeder Gelegenheit ruft er sein Publikum zur Wahl auf und erklärt, warum die EU wichtig ist. Der Kommunismus, so Sajfa, sei eine Zeit, die er wirklich nicht zurück haben wolle. Er möchte ein Vorbild sein und nutzt seine Popularität. Einen Versuch ist es allemal wert, denn in der Slowakei mangelt es an etwas, was für jedes demokratische Gemeinwesen von existentieller Bedeutung ist: an Vertrauen in die Politik.