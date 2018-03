Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist am Donnerstag offiziell zurückgetreten. Präsident Andrej Kiska nahm seinen bereits am Vorabend angebotenen Rücktritt an. Der Mord an dem Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak vor drei Wochen hatte im Land große Demonstrationen ausgelöst, die Fico zu diesem Schritt zwangen. Nun soll ihm sein Vize Peter Pellegrini nachfolgen.