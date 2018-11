Müllrohr

Quelle: ZDF

Das Superhirn hinter dem Projekt ist Tuomas Hakala. Sein Ziel: Alles was in der Großstadt nervt, wird hier neu gedacht und vor allem schnell umgesetzt. Das größte Projekt des Architekten und Stadterneuerers ist das durchdachte Müllentsorgungssystem des Stadtteils unter den Straßen und Häusern. Mit Druckluft wird der Müll durch ein Rohrsystem bis an den Stadtrand befördert. Die Bewohner werfen die Mülltüten an Sammelstellen vor den Häusern in das System – fertig. Stinkende Müllwägen und überquellende Mülleimer gehören längst der Vergangenheit an.