So wird automatisch die Feuerwehr alarmiert, wenn die Rauchmelder Alarm geben. Melden Sensoren an Türen oder Fenstern Anzeichen eines Einbruchs, wird ein Sicherheitsdienst zum Haus geschickt, der im Fall der Fälle die Polizei alarmiert. Und bei einem Wasserrohrbruch wird umgehend ein Handwerker beauftragt. Im Ergebnis wird der Schaden für beide Seiten begrenzt. Der Hausbesitzer kann größeren Ärger vermeiden, und der Versicherer muss weniger zahlen - so etwa dann, wenn ein Wasserrohrbruch frühzeitig erkannt wurde.