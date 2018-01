Google will Toronto zur smarten Modellstadt der Zukunft ausbauen, Panasonic zeigt in Berlin-Adlershof mit dem Wohnquartier Future Living, wie aus Smart Homes eine smarte City wächst, Microsoft-Gründer Bill Gates will im amerikanischen Arizona eine vernetzte Big-Data-City bauen. Und auch die saudischen Scheichs wollen für die Zukunft gerüstet sein und tüfteln an der "Mega City", in der der Bewohner alles mit Smartphone-Apps regeln soll.