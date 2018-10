Verträge, die unwissentlich abgeschlossen wurden, sind ungültig. Zahlen muss man in der Regel nur, wenn deutlich auf das kostenpflichtige Angebot hingewiesen wurde und der Bestellbutton eindeutig beschriftet war. Wer in eine Abofalle getappt ist, sollte sich deshalb möglichst schnell an seinen Mobilfunkanbieter sowie an den Drittanbieter wenden und die Rechnung beanstanden. Die Verbraucherzentralen bieten entsprechende Musterbriefe zum Download an.