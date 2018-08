Sparkasse in Hannover. Quelle: Ole Spata/dpa

Knapp fünf Wochen nach Google sind die Sparkassen mit ihrem Smartphone-Bezahlsystem in Deutschland gestartet. Sie erweiterten damit das Angebot an sicheren Bezahlmöglichkeiten, sagte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis. Zum Bezahlen hält man das Smartphone im Laden an das Kartenterminal der Kasse.



Bis zum Jahresende sollen alle rund 390 Sparkassen den Dienst anbieten. Am 26. Juni hatte der US-Internetgigant Google seinen Smartphone-Bezahldienst nach Deutschland gebracht.