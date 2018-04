Wenn um 21:45 Uhr das heute journal auf Phoenix läuft, dann erscheint immer eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher mit auf dem Schirm. Mit heftigen Bewegungen und markanten Handzeichen übersetzen sie die Nachrichten in Gebärdensprache. Rund 140.000 Menschen in Deutschland sind auf Gebärdensprache-Dolmetscher angewiesen, um am sozialen Leben teilnehmen zu können. Eine Gebärdensprache-App fürs Smartphone soll demnächst Gehörlose in der EU auch in Alltagssituationen unterstützen. Forscherteams aus sechs Ländern arbeiten daran. In Deutschland kümmert sich die Universität in Siegen um die Digitalisierung der Gebärdensprache.