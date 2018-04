Der virtuelle Schlüssel wird in der Regel über eine App des Herstellers und das Kundenkonto des Autobesitzers freigeschaltet und als Datensatz verschlüsselt auf dem Smartphone abgelegt. Telefon und Auto verständigen sich per Near Field Communication (NFC). NFC ist ein Funkstandard zum Austausch von Daten über kurze Distanzen, erklärt Mercedes-Benz-Sprecher Georg Walthart. Die Reichweite liegt bei wenigen Zentimetern.