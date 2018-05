Das Smartphone braucht in der Herstellung fünf bis zehn Mal so viel Energie und CO2 wie in der Nutzung. Ralph Hintemann, Borderstep Institut

Fakt ist: Bei jeder SMS, jedem Telefonat, jedem Video-Download ist ein Server in einem Rechenzentrum eingeschaltet, der diese Kommunikation ermöglicht. Das Smartphone selbst ist ein sehr energieeffizientes Gerät. Lädt man es pro Tag einmal auf, braucht es hochgerechnet auf ein Jahr gerade mal rund vier Kilowattstunden Energie. Allerdings: "In der Herstellung braucht das Smartphone fünf bis zehn Mal so viel Energie und CO2 wie in der Nutzung", erklärt Ralph Hintemann vom Borderstep Institut für Nachhaltigkeit. Besonders der Abbau notwendiger Rohstoffe wie Erze, Metalle und seltener Erden sei sehr energieintensiv. Wenn das Smartphone dann in der Nutzung über seine Apps Dienste in Rechenzentren anstoße für die Datenübertragung, benötige man nochmals den Faktor zehn, um das Smartphone zu betreiben. "Das Smartphone braucht in seiner Nutzung 20 Mal so viel Energie und CO2, wie das eigentliche Gerät braucht", fasst Hintemann zusammen.