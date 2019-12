Insbesondere bei hochwertigen Smartphones wäre ein Materialrecycling jedoch Geld-Verschwendung. Deshalb hat die Deutsche Telekom Ende des Jahres ihr Recycling-Programm ausgebaut: Kunden können ihr altes Gerät an den Mobilfunk-Provider in Zahlung geben - etwa wenn sie zum neusten iPhone wechseln. Für ein iPhone 8 Plus im Bestzustand kann der Kunde immerhin noch über 350 Euro Rabatt bekommen.



Mit Gebrauchsspuren oder gar Schäden sinken die Preise aber recht schnell. Werden sich beide Seiten einig, wird das alte Gerät gelöscht, aufgearbeitet und Neukunden zum Spar-Preis angeboten.