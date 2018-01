Rund 1.500 Flaschen pro Tag füllt Metzgermeister Klassen ab. Quelle: Harald Tittel/dpa

Die neuen Fleisch-Drinks von Metzgermeister Peter Klassen spalten die Gemüter: "Das Produkt polarisiert extrem", sagt der 55-Jährige in Temmels (Kreis Trier-Saarburg), der seit gut sechs Wochen mit Hühnchen oder Rind aus der Flasche auf dem Markt ist. Insgesamt sei das Interesse an der Trink-Mahlzeit "sehr, sehr groß".



Die drei Sorten "Butcher's Beef", "Beef Bombay" und "Poulet Royal" werden in seinem Laden, online und über ein wachsendes Netz von Vertriebspartnern verkauft.